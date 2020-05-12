У 16 членов экипажа российского судна подтвердился коронавирус
|17:45 23.06.2020
|Россия
У 16 членов экипажа российского судна, вошедшего в южнокорейский порт Пусан подтвердился коронавирус.
Как пишет Грузия.Online, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя местных властей города Пусан.
По их данным, судно, на борту которого находился всего 21 моряк, прибыл в Пусан из Владивостока 2 дня назад.
Как сообщил CNN источник, в карантин переведены около 60 лиц, контактировавших с моряками.
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