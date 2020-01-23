В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
|14:15 23.06.2020
|Батуми
Корабль ВМС Соединенных Штатов USS Porter (DDG 78) вошел в порт Батуми. Об этом сообщает посольство США в Грузии.
Это не первый визит эсминца в территориальные воды Грузии, пишет Грузия.Online.
«Мы рады приветствовать возвращение военного корабля США USS Porter в Черное море и в прекрасный порт Батуми в рамках его третьего визита для проведения операций по обеспечению безопасности и повышения региональной стабильности на море, совместной готовности и военно-морских возможностей с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении дипмиссии.
В 2015 и 2019 годах USS Porter уже совершал визиты в Батуми в рамках совместных усилий по поддержанию безопасности и стабильности в регионе. Корабль участвует в различных миссиях в районе операций Шестого флота США. Это управляемый ракетный эсминец, способный отражать баллистические ракеты и атаки подводных лодок.
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