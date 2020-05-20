"Туполев" планирует увеличить расходы по программе развития российского ОПК в четыре раза
|17:30 23.06.2020
|Россия
ПАО "Туполев" планирует в этом году более чем в четыре раза увеличить инвестиции на реализацию госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса по сравнению с 2019 годом - с 4,43 млрд рублей до 18,33 млрд рублей.
Об этом говорится в годовом отчете компании, пишет ТАСС.
"В рамках реализации программ технического перевооружения, направленных на выполнение своевременной и качественной реконструкции существующих производственных мощностей общества, для обеспечения производства к выпуску воздушных судов обществом планируются следующие инвестиции: по объектам в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2018-2027 годов" на общую сумму 18,33 млрд рублей", - указано в документе.
Согласно отчету, в 2019 году этот показатель составил 4,43 млрд рублей.
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