ПАО "Туполев" планирует в этом году более чем в четыре раза увеличить инвестиции на реализацию госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса по сравнению с 2019 годом - с 4,43 млрд рублей до 18,33 млрд рублей.

Об этом говорится в годовом отчете компании, пишет ТАСС.

"В рамках реализации программ технического перевооружения, направленных на выполнение своевременной и качественной реконструкции существующих производственных мощностей общества, для обеспечения производства к выпуску воздушных судов обществом планируются следующие инвестиции: по объектам в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2018-2027 годов" на общую сумму 18,33 млрд рублей", - указано в документе.

Согласно отчету, в 2019 году этот показатель составил 4,43 млрд рублей.