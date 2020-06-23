Країни Балтії планують спільно оновити військово-морський флот
|17:00 23.06.2020
|Россия
Естонія спільно з іншими балтійськими країнами розглядає можливість єдиного тендеру на оновлення військово-морського флоту трьох республік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Естонія, Латвія і Литва планують в рамках проєкту "Naval vision 2030" спільно оновити військово-морський флот. Річ у тім, що більшість кораблів у трьох республік через 15 років вже буде пора списувати з рахунків.
Купівля одного військового корабля - дуже дорога процедура, тому країни і хочуть об'єднатися в своєму замовленні, щоб отримати більш привабливу ціну.
"До остаточного рішення ми ще не дійшли, але вище військове керівництво зважувало цей план десь рік тому і в підсумку його прийняло. Тепер наше завдання - до осені надати первинні цифри, щоб зрозуміти, скільки на все це буде потрібно грошей. Але тут доведеться також врахувати і той факт, що за 10-15 років ці витрати можуть істотно змінитися", - сказав командувач ВМС Естонії Юрі Саска.
Основний тип військово-морських кораблів у Естонії, Латвії та Литві - це мінні тральщики. За словами Юрі Саска, саме мінні тральщики були і залишаються оптимальним варіантом для трьох країн. Однак, якщо мова йде про замовлення нових кораблів, то їх потрібно буде будувати з урахуванням додаткових потреб.
"Ми хочемо, щоб можна було здійснювати надводний контроль, щоб була можливість вражати і надводні цілі, кораблі або інші об'єкти. Також необхідно забезпечити контроль повітряного простору. І, само собою, будуть потрібні системи контролю, щоб в тому випадку, якщо ми не зможемо вразити ціль, ми хоча б знали, де вона", - пояснив Саска.
У складі ВМС Естонії входять три тральщики-шукачі мін і один міноносець, що виконує роль флагмана.
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