Все морские порты Украины по состоянию на 08:00 23 июня 2020 года работают без ограничений операционной деятельности.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

Согласно оперативной сводке АМПУ, гирло «Быстрое», Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.