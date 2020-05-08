АМПУ: Оперативные данные о работе портов и каналов 23 июня
|16:45 23.06.2020
|Украина
Все морские порты Украины по состоянию на 08:00 23 июня 2020 года работают без ограничений операционной деятельности.
Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.
Согласно оперативной сводке АМПУ, гирло «Быстрое», Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.
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