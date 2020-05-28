Джапарова: Росія з 2014 року цілеспрямовано шукає “терористів" у Криму

13:15 23.06.2020   Крым

Росія продовжує політику залякування в окупованому Криму, караючи кримських мусульман за їхні релігійні погляди.

Про це заявила у Facebook перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, коментуючи розгляд апеляції ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», пише Укрінформ.

«76 років на 7 громадян України - такі вироки дає російська "феміда" за релігійні погляди кримським мусульманам… Росія з 2014 року цілеспрямовано шукає «терористів» в Криму і... знаходить. Так вона наповнює міф про «ісламський екстремізм» та героїчну боротьбу із ним. Так Росія лякає наших громадян в Криму», - написала перший заступник міністра.

У цьому контексті Джапарова зауважила, що 22 червня нам знову продемонстрували режисерсько-постановчі здібності на судилищі по апеляції судових вироків.

«Муслім Алієв - 19 років колонії суворого режиму; Енвер Бекіров — 18 років; Вадим Сірук та правозахисник Емір‐Усеїн Куку — 12 років; Рефат Алімов — 8 років; Арсен Джеппаров — 7 років. Цей страшний вирок вони отримали в листопаді 2019 року, а 22 червня 2020 відбулось перше засідання апеляції по справах», - зазначила перший заступник міністра.

Вона поінформувала, що суд оголосив перерву через "неналежне технічне забезпечення відеоконференції" з обвинуваченими та представниками захисту.

Наступне засідання «суду» - 25 червня.



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