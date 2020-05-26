Херсонский морской порт в январе-мае 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2% — до 1,253 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 13,8% — до 913,42 млн тонн, импортных — на 12,6%, до 271,32 тыс. тонн, каботажных — на 24,4%, до 69,22 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов, в частности — масла, составила 0,13 тыс. тонн.

Переработка сыпучих грузов сократилась на 16,7% — до 867,64 тыс. тонн. В частности, перевалка хлебных грузов снизилась на 16,8% — до 320,4 тыс. тонн, в том числе зерна — на 28,6%, до 95,03 тыс. тонн. Перевалка химических грузов и минеральных удобрений сократилась в 3,3 раза — до 33,65 тыс. тонн, строительных грузов — на 40,8%, до 32,41 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов снизилась на 1,9% — до 481,18 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов увеличилсь на 6,5% — до 386,19 тыс. тонн. В частности, переработка черных металлов сократилась на 29,2% — до 145,68 тыс. тонн, в том числе металлопроката — на 24,7%, до 131,95 тыс. тонн, чугуна — в 2,3 раза, до 9,1 тыс. тонн, металлолома — вдвое, до 4,63 тыс. тонн. Перевалка цемента в таре увеличилась в 16 раз — до 121,98 тыс. тонн, автотехники и сельхозтехники — в 8,8 раза, до 0,97 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений снизилась на 44,8% — до 49,32 тыс. тонн. Переработка других тарно-штучных грузов увеличилась на 14,5% — до 68,24 тыс. тонн.

Херсонский морской порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 километрах от устья реки. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,317 километра. В порту работают ГП «Херсонский морской торговый порт», ПАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов», ООО «Херсонес», ХПГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами», Херсонский государственный завод «Паллада» и другие портовые операторы.

Херсонский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 23,7% — до 3,803 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 2,4% (в 2018 году — 2,3%, в 2017 году — 2,5%).