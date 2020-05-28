COVID-19 за сутки выявлен у десяти человек в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За 22 июня на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтверждённых случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Из общего количества зарегистрированных случаев 2 завозные из других субъектов РФ», – написал Аксёнов.

Как уточнил во время брифинга по ситуации с распространением коронавируса в республике заместитель руководителя оккупационного управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, десять новых случаев подтверждено по итогам проведения 698 исследований. «Три случая в Евпатории, трое пациентов городской больницы. Два случая в Феодосии, ранее контактные по зарегистрированному очагу… Два случая в Симферополе – один выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий по семейному очагу, второй – при обращении за медицинской помощью, был установлен диагноз внегоспитальная пневмония. Еще два случая в Ялте, двое граждан прибыли из других субъектов Российской Федерации – Уфы (Башкортостан) и Москвы. При проведении лабораторного скрининга здоровых лиц выявлен COVID-19. И один случай в Белогорском районе. Пациентка в инфекционном стационаре, обратилась с признаками ОРВИ», – пояснил он.

Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 623 случая COVID-19. «36 из них завозные из-за границы, 93 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 466 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – рассказал Аксенов.

С выздоровлением из больниц выписаны 416 пациентов, 13 из них за последние сутки. 21 человек скончался.