Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Черноморского флота страны-агрессора провели учебные бомбометания в море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, пишет пресс-служба МО России.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270. В качестве цели был использован морской корабельный щит-мишень», – говорится в сообщении.

На первом этапе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море надводные корабли условного противника. Данные, полученные от БЛА, были переданы бомбардировщикам для применения бомбового оружия по морским целям.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.