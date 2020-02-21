Україна підтримала декларацію ООН про припинення вогню під час пандемії COVID-19

16:00 23.06.2020   Украина

Україна приєдналася до інших країн-подпісантів заяви на підтримку заклику генерального секретаря ООН до глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19. 

Документ підписали 170 країн. РФ проігнорувала цю ініціативу, повідомляє Центр журналістських розлідувань з посиланням на прес-службу Постійного представництва України при ООН.

«Ми рішуче підтримуємо звернення Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша від 23 березня 2020 по глобальне припинення вогню», – йдеться в спільній заяві.

Держави висловили глибоку стурбованість у зв’язку з продовженням бойових дій в різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров’я.

Країни-підписанти висловили тверде переконання, що багатосторонність, верховенство права, діалог і дипломатія є основою мирного врегулювання конфлікту.

Станом на ранок 22 червня в світі зареєстровано 9 046 215 випадків коронавірусу, 470 703 – летальних. 4 838 359 осіб – одужали, свідчать дані Worldometer.

У США за минулу добу діагностували 26079 нових випадків захворювання, в Бразилії – 16851, в Індії – 15183, Росії – 7728, Чилі 5607, Пакистані 4951. Нові випадки захворювання виявили в 143 країнах світу.



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