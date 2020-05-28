Апеляцію на вирок у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» розглянуть 25 червня / Фото
|15:30 23.06.2020
|Крым
Апеляційний військовий суд в російському місті Власіха оголосив перерву в розгляді апеляції на вирок у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» до 25 червня.
Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність», пише Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, на засіданні 22 червня суддя коротко зачитав апеляційні скарги, після чого підсудні та адвокати заявили ряд клопотань та виступили на дебатах.
12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» до ув’язнення в колонії суворого режиму на терміни від семи до 19 років.
В Amnesty International назвали вироки «політичним переслідуванням».
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні.
Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».
Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх фігурантів «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» політичними в’язнями.
Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», фото з сайту Радіо Свобода
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