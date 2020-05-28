Апеляційний військовий суд в російському місті Власіха оголосив перерву в розгляді апеляції на вирок у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» до 25 червня.

Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність», пише Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, на засіданні 22 червня суддя коротко зачитав апеляційні скарги, після чого підсудні та адвокати заявили ряд клопотань та виступили на дебатах.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» до ув’язнення в колонії суворого режиму на терміни від семи до 19 років.

В Amnesty International назвали вироки «політичним переслідуванням».

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх фігурантів «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» політичними в’язнями.

Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», фото з сайту Радіо Свобода