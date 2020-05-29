В Україні виявили 833 нові випадки COVID-19 – МОЗ
|15:45 23.06.2020
|Украина
В Україні виявили 833 нові випадки COVID-19.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ, пише Радіо Свобода.
Загалом в Україні зафіксували 38 074 хворих, померли 1 035 людей, одужали – 16 956.
Найбільше випадків COVID-19 виявили в Києві (4 429), Чернівецькій (4 419) та Львівській (4 220) областях.
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