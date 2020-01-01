Народный депутат Украины и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит элитная яхта Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн.

В декларации Медведчука бенефициаром офшорной компании указана его жена Оксана Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.info.

Fregata Marine Ltd зарегистрирована на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.

По данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов, на эту фирму записана пьятипалубная яхта Royal Romance.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Роскошная пьятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, которій расположен на главной кормовой палубе. На яхте могут разместиться 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт.

Royal Romance оценивается в более чем $200 млн. Согласно документам голландского суда цена постройки яхты составила 150 миллионов евро.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Ранее эти офшорные компании связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.