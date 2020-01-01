Медведчук записал на жену фирму с роскошной яхтой стоимостью $200 миллионов / Фото

15:00 23.06.2020   Украина

Народный депутат Украины и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит элитная яхта Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн.

В декларации Медведчука бенефициаром офшорной компании указана его жена Оксана Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.info.

Fregata Marine Ltd зарегистрирована на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.

По данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов, на эту фирму записана пьятипалубная яхта Royal Romance.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Роскошная пьятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, которій расположен на главной кормовой палубе. На яхте могут разместиться 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт.

Royal Romance оценивается в более чем $200 млн. Согласно документам голландского суда цена постройки яхты составила 150 миллионов евро.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Ранее эти офшорные компании связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
Всі новини країни
Армения Армения
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
19:30 19.06.2020
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона
17:41 18.06.2020
На болгарсько-грецькому кордоні – кілометрові черги через туристів
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
13:00 23.06.2020
SkyUp Airlines возобновит авиарейсы в Грузию с 1 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20 - 23 июня
19:30 23.06.2020
США перебрасывают на восточную границу НАТО военных и авиацию
19:15 23.06.2020
Минфин РФ анонсировал отмену мер поддержки экономики
17:45 23.06.2020
У 16 членов экипажа российского судна подтвердился коронавирус
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
Всі новини країни
Турция Турция
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
17:10 22.06.2020
Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою
13:46 22.06.2020
Туреччина почала закуповувати українські ІФА-тести для діагностики COVID-19
13:15 22.06.2020
В результаті повені у Туреччині загинули 5 людей
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 23.06.2020
Бомбардировщики морской авиации ЧФ России учились уничтожать в море корабли условного противника
20:50 23.06.2020
В январе-мае морпорты сократили количество обработанных судов на 5,3%
20:40 23.06.2020
Імпорт нафтопродуктів через українські порти зріс на 70%
20:30 23.06.2020
В России из-за парада перенесли суд по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд