Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
|14:45 23.06.2020
|Азербайджан
Четырех азербайджанских моряков, которые недавно поехали в Мавританию на заработки, но столкнулись с серьезными проблемами, 21 июня были доставлены чартерным рейсом в Турцию.
Как передает Report, в стамбульском аэропорту их встретили представители ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», и разместили в отеле, пишет minval.az.
Глава турецкого представительства ЗАО Орхан Гурбанов заявил, что все расходы азербайджанских моряков на отель и возвращение на Родину были уплачены: «В ближайшие дни они вернутся чартерным рейсом в Азербайджан».
Ранее сообщалось, что четверых азербайджанских моряков – капитана Ровшана Абдуллаева, старшего механика Микаила Микаилова, помощников капитана — Арифа Аскерова и Фараджа Алиева под видом работы отвезли в Турцию, а оттуда – в Мавританию. Но работой их, вопреки обещаниям, не обеспечили, и граждане столкнулись с материальными трудностями после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
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