Четырех азербайджанских моряков, которые недавно поехали в Мавританию на заработки, но столкнулись с серьезными проблемами, 21 июня были доставлены чартерным рейсом в Турцию.

Как передает Report, в стамбульском аэропорту их встретили представители ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», и разместили в отеле, пишет minval.az.

Глава турецкого представительства ЗАО Орхан Гурбанов заявил, что все расходы азербайджанских моряков на отель и возвращение на Родину были уплачены: «В ближайшие дни они вернутся чартерным рейсом в Азербайджан».

Ранее сообщалось, что четверых азербайджанских моряков – капитана Ровшана Абдуллаева, старшего механика Микаила Микаилова, помощников капитана — Арифа Аскерова и Фараджа Алиева под видом работы отвезли в Турцию, а оттуда – в Мавританию. Но работой их, вопреки обещаниям, не обеспечили, и граждане столкнулись с материальными трудностями после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.