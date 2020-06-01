Іран заявив про готовність вирішувати питання компенсації за збитий український Boeing

10:15 23.06.2020   Украина

Очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф в розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем заявив, що Іран поінформував Україну про готовність вирішувати юридичні питання, зокрема щодо виплати компенсації сім'ям загиблих і компенсації за сам збитий літак МАУ. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Ірану.

“Міністр закордонних справ Заріф повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, про порядок виплати компенсацій сім’ям пасажирів, загиблих у результаті трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український лайнер”, — йдеться в повідомленні МЗС країни.

Також він додав, що Україна ще не призначила делегації для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням.

Однак, як повідомляв УНН, Зеленський 19 червня підписав указ про утворення делегації України для участі в переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” рейсу PS752.

Нагадаємо, за словами Президента Зеленського, Київ буде судитися в міжнародних судах, якщо Тегеран продовжуватиме відтягувати виконання своїх обіцянок у зв’язку з катастрофою літака “МАУ”.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Раніше Іран заявив, що найближчим часом направить “чорні скриньки” зі збитого літака МАУ до Франції для аналізу.



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