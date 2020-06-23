Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
|14:30 23.06.2020
|Грузия
Грузинський журналіст Георгій Габунія, який в минулому році в ефірі одного з телеканалів вибухнув лайкою на адресу президента Росії Володимира Путіна, знову різко висловився про главу Кремля.
Образливу промову Габунія виголосив цього разу в ефірі телеканалу "Мтавари архи", різко перейшовши на російську мову, пише Апостроф.
Сталося це після того, як минулого тижня був затриманий росіянин нібито за підготовку і використання підроблених документів, але в рамках розслідування справи про підготовку замовного вбивства.
"Володя, дорогий ти мій, Вовочка! Я ось тут подумав: я не стану оскверняти твою могилу. Я, правда, обіцяв, але я не буду цього робити. Ти навіть грузинського *айна не гідний", - сказав він.
Цього разу телеведучий у своїй промові торкнувся не тільки Путіна, а й висловився на адресу глави Чечні Рамзана Кадирова, який нібито замовив журналіста.
Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення, що нібито на його замовлення повинен був статися замах на грузинського журналіста. У своєму Telegram-каналі він написав, що "якщо хтось діє за моїм дорученням, він його виконає», а "якщо завдання треба виконати тихо, то ніхто, і вже тим більше що знаходяться в глибокому застої ваші країни, про це не дізнаються".
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, в свою чергу, заявив, що будь-які підозри, що російська влада нібито хотіли вчинити замах на грузинського журналіста, абсурдні.
"Я скажу одне, що, якщо ви пам'ятаєте, з самого початку звучали звинувачення на адресу мало не російської влади офіційно в причетності до цього інциденту. І з самого початку ми говорили, що будь-які звинувачення в даному випадку є абсурдними і не відповідають дійсності", - так Пєсков відповів на прохання журналістів прокоментувати заяву Кадирова.
Раніше повідомлялось, що 12 червня в Тбілісі був затриманий росіянин, якого підозрюють в підготовці замовного вбивства скандального грузинського журналіста Георгія Габун, який обматюкав президента РФ Володимира Путіна.
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