У МЗС України нагадали Путіну про 400 тисяч росіян у лавах Третього рейху
|14:00 23.06.2020
|Россия
Президент Росії Володимир Путін маніпулює даними про колабораціонізм українців з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни, при цьому замовчуючи про 400 тисяч росіян, що воювали на боці Третього рейху.
Як пише ZN,UA, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи звинувачення українців у колабораціонізмі, висловлені Путіним в статті, в якій він цитував фейкові вираження Гітлера, для американського журналу The National Interest.
"Він звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не говорить про участь росіян у збройних формуваннях Третього рейху. Але те, що понад 400 тисяч етнічних росіян воювали на боці нацистської Німеччини, – історичний факт", – підкреслив дипломат.
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