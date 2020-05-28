Попытки атаковать морскую базу в Новороссийске приведут Украину к «геополитической катастрофе» - росСМИ

09:15 23.06.2020   Россия

Военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведут Украину к «геополитической катастрофе».

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил изданию «Деловая столица», что новая крылатая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360 комплекса «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске при его размещении на побережье Азовского моря.

«В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ России, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели еще на этапе входа в воздушное пространство России», – сказал И.Коротченко «РИА Новости».

«В практическом плане попытки атаковать Россию, либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности», – добавил он.

По словам И.Коротченко, у Украины нет отработанной и прошедшей весь комплекс испытаний активной радиолокационной головки самонаведения для ПКР комплекса «Нептун».

«А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы», – пояснил он.

Другим важным изделием, без которого невозможно эффективно применять ПКР, директор ЦАМТО назвал специализированный радиовысотомер, обеспечивающий полет ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте. Ситуация с его разработкой на Украине аналогична ситуации с головкой самонаведения, добавил И.Коротченко.

«Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении «Нептуна», а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе. Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого», – отметил И.Коротченко.

Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет носителей для данных ПКР, так как катера и корветы соответствующего класса находятся на этапе начального проектирования.



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