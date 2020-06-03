У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки

13:45 23.06.2020   Греция

Держави-члени НАТО, що приєдналися до цьогорічних військових навчань «Єдине бачення» (UV), розпочали сьогодні оперативну оцінку можливостей об’єднаної розвідки, спостереження в Альянсі. 

Цього року в заході бере участь Греція,  повідомляє АрміяInform із посиланням на офіційний сайт НАТО.

Під час цьогорічного заходу UV-2020 використовують географічно розрізнені можливості та команди віртуального оцінювання.

Навчання UV-2020 – головна подія НАТО, яка практикує та оцінює технічні та оперативні концепції для проведення спільних розвідувальних та наглядових дій в операціях НАТО.  НАТО та союзники використовують мережі для з’єднання колективних та національних можливостей спільного спостереження та розвідки, а результати оперативної оцінки UV-2020 сприятимуть подальшому розвитку можливостей НАТО в цій галузі.

Поєднуючи дані з різних ресурсів, таких як засоби морського спостереження, радари в повітрі, відео з літальних апаратів та комерційні супутникові знімки, до двадцяти розвідувальних осередків з країн-учасниць Європи та Північної Америки можуть отримувати дані UV-2020 у прямому ефірі.

Учасники використовують системи оброблення, експлуатації та розповсюдження розвідданих спільно та проактивно для створення аналітичної інформації із застосуванням досвіду за крайнє десятиліття спільної роботи.

"Спільний нагляд і розвідка розвідки – це важлива спроможність, яка нині важливіша, ніж будь-коли, оскільки ми стикаємося з багатьма загрозами. UV−2020 – це унікальний внесок у розвиток наших можливостей, надаючи можливість зв’язатися з іншими союзниками, аналізувати дані та обмінюватися інформацією з максимальним ефектом", − відзначила помічник генерального секретаря НАТО з питань інвестиційних питань Каміль Гранд.

UV-2020 зібрав 250 учасників із дванадцяти країн НАТО, які працюють за допомогою різних типів системи раннього попередження конфліктів Joint Intelligence, Surveillanceand Reconnaissanc (JISR), включаючи космічні, повітряні, сухопутні та морські засоби. 

Цього року в заході взяли участь Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Великобританія та Сполучені Штати. Триватиме UV−2020 до 26 червня.



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