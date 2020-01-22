«ЛУКОЙЛ» начал поисковое бурение на Широтно-Ракушечной структуре на Каспии

13:30 23.06.2020   Россия

ПАО «ЛУКОЙЛ» начал бурение разведочной скважины на Широтно-Ракушечной перспективной структуре, расположенной к северу от месторождения им. В.И. Грайфера. 

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет portnews.

Проектная глубина скважины составляет 1650 метров. Глубина моря в точке скважины – 4,5 метра.

Бурение ведется с самоподъемной плавучей буровой установки «Астра», предназначенной для работ на мелководье.

В пределах этой структурно-тектонической зоны были открыты месторождения им. Ю. Корчагина (в 2000 году), им. В.И. Грайфера (в 2001 году), им. В. Филановского (в 2005 году).

Также начато изучение нового участка на юге акватории в пределах Восточно-Сулакского вала – структур Хазри и Титонская. В настоящее время ведется бурение второй скважины, ее проектная глубина – 5200 м, глубина моря – 45 м. Работы осуществляются с самоподъемной плавучей буровой установки «Нептун».

Основная цель бурения скважины №2 на структуре Хазри – изучение нефтегазоносности и выявление залежей газа и нефти в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового возраста.

«ЛУКОЙЛ» проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 года, глубокое бурение – с 1999 года. В пределах лицензионных участков пробурено 26 поисково-оценочных скважин. Всего в акватории Каспийского моря «ЛУКОЙЛ» открыл 10 месторождений (с учетом СП) с суммарными извлекаемыми запасами УВС по категориям С1+С2 7 млрд барр. н.э. Шесть из них – крупные многопластовые: месторождение им. В. Филановского, месторождение им. Ю. Корчагина, им. В. И. Грайфера, Сарматское, Хвалынское, Месторождение 170 км.



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