Авиакомпания SkyUp Airlines планирует возобновить выполнение международных рейсов, начиная с 1 июля.

Как пишет ЦТС, ссылаясь на информацию украинского перевозчика, международные перелеты начнут 1 июля рейсами в Грузию и Албанию, а с 15 июля - и в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами.

При этом, в авиакомпании призвали пассажиров быть внимательными при бронировании билетов, поскольку из-за пандемии коронавируса открытие неба еще не означает снятия всех ограничений на путешествия.

"При планировании путешествия, до приобретения билета на рейсы авиакомпании SkyUp, рекомендуем пассажирам ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата из той или иной страны в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки. Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, однако может занять до полугода", - отметили в SkyUp.