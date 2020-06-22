SkyUp Airlines возобновит авиарейсы в Грузию с 1 июля

13:00 23.06.2020   Грузия

Авиакомпания SkyUp Airlines планирует возобновить выполнение международных рейсов, начиная с 1 июля.

Как пишет ЦТС, ссылаясь на информацию украинского перевозчика, международные перелеты начнут 1 июля рейсами в Грузию и Албанию, а с 15 июля - и в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами.

При этом, в авиакомпании призвали пассажиров быть внимательными при бронировании билетов, поскольку из-за пандемии коронавируса открытие неба еще не означает снятия всех ограничений на путешествия. 

"При планировании путешествия, до приобретения билета на рейсы авиакомпании SkyUp, рекомендуем пассажирам ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата из той или иной страны в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки. Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, однако может занять до полугода", - отметили в SkyUp.



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