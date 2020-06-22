Киевский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ) выполняет работы по обслуживанию серии прогулочных теплоходов, которые работают в Речном порту столицы.

Как пишет ЦТС со ссылкой на КССРЗ, в мае на стапели был поднят теплоход RIVEREST-4.

Работниками предприятия были выполнены работы по очистке, дефектации и покраске судна. В середине июня плавсредство было спущено на воду.

Одновременно с этим был выполнен подъем для выполнения планового очередного осмотра и подготовке к работе теплохода RIVEREST-1.

Фото с сайта ЦТС