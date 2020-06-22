Киевский судоремонтный завод занялся подготовкой к работе прогулочных теплоходов / Фото
|12:45 23.06.2020
|Украина
Киевский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ) выполняет работы по обслуживанию серии прогулочных теплоходов, которые работают в Речном порту столицы.
Как пишет ЦТС со ссылкой на КССРЗ, в мае на стапели был поднят теплоход RIVEREST-4.
Работниками предприятия были выполнены работы по очистке, дефектации и покраске судна. В середине июня плавсредство было спущено на воду.
Одновременно с этим был выполнен подъем для выполнения планового очередного осмотра и подготовке к работе теплохода RIVEREST-1.
Фото с сайта ЦТС
Ще на цю тему:
11:45 17.06.2020
У Миколаєві з 16 червня відновили річкові перевезення
У Миколаєві з 16 червня відновили річкові перевезення
18:00 01.06.2020
Криклий анонсировал запуск теплоходов "Ракета" на реках Украины
Криклий анонсировал запуск теплоходов "Ракета" на реках Украины
12:30 28.05.2020
В Николаеве запускают пассажирские перевозки речным транспортом
В Николаеве запускают пассажирские перевозки речным транспортом
12:20 22.05.2020
Українське дунайське пароплавство отримало 180 млн чистого прибутку
Українське дунайське пароплавство отримало 180 млн чистого прибутку
10:40 28.04.2020
В Україні допустили іноземні судна до річкових перевезень
В Україні допустили іноземні судна до річкових перевезень
15:21 18.03.2020
В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации
В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации
21:00 08.10.2019
Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
14:30 08.10.2019
Мининфраструктуры предлагает направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей
Мининфраструктуры предлагает направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей