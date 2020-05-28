Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, способный увеличить количество выпадаемых осадков из дождевых облаков.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии», - написал Аксёнов.

Ранее в Симферополь начали поставлять более 20 тысяч кубометров воды в сутки из Вилинского водозабора, до конца года оккупационные власти намерены организовать подачу в столицу Крыма воды из Тайганского водохранилища, что даст Симферополю еще 60 тысяч кубометров в сутки.

В настоящее время в оккупированном Крыму идут дожди. «За прошедшие выходные в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. Это рекорд по суточным нормам за последние полгода, и если осадки будут выпадать с такой же частотой, то мы выйдем с достоинством из сложившейся ситуации», - написал Аксёнов.

Ранее "глава Крыма" сообщил, что имеющихся в водохранилищах запасов воды хватит Симферополю на три месяца.