COVID-19: В обсерваторе Севастополя закончились места
|12:00 23.06.2020
|Севастополь
Обсерватор «Изумруд» в оккупированном Севастополе полностью заполнен.
Об этом сообщил т.н. "вице-губернатор" оккупированного города Александр Кулагин на аппаратном совещании, пишет издание Новости Крыма.
«Обсерватор заполнен даже с учетом второго корпуса. Очень много приезжих из-за границы, мы по несколько десятков в день госпитализируем туда, с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», - доложил Кулагин.
Если ситуация станет критичной, власти готовы использовать второй обсерватор на базе пансионата «Солнышко», в котором могут разместиться 42 человека.
Как сообщалось ранее, туристов из России при въезде в оккупированный Севастополь больше не помещают в обсерваторы. Однако для тех, кто «возвращается из-за границы, двухнедельный карантин там по-прежнему обязателен».
Ще на цю тему:
COVID-19: Семь новых случаев за сутки подтверждено в Севастополе
COVID-19: В Крыму за сутки 10 новых случаев заболевания
У окупованому Криму виявили ще п'ять хворих на COVID-19
С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор
За истекшие сутки в Крыму COVID-19 выявили у 15 человек
В Крим щодня прибувають літаки з епіцентру коронавіруса в РФ
Когда в оккупированном Крыму отменят обсервацию