Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Феодосійського міського суду АР Крим, яка після окупації Криму Росією змінила присязі і перейшла на службу до окупантів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури АРК. Як стало відомо Центру журналістських розслідувань, мова йде про колишню судді Феодосійського міського суду АР Крим Шаповал Анастасію Андріївну.

«Прокуратура автономії направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Феодосійського міського суду АР Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею Феодосійського міського суду АР Крим, після окупації півострова в 2014 році змінила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта. Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечувала становлення і зміцнення окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Також в складі незаконно створеного «Феодосійського міського суду Республіки Крим» виносила «судові рішення» відповідно до російського законодавства», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Відзначається, що Шаповал в 2018 році виносила незаконний вирок кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову.

1 березня 2018 року в Криму «Феодосійський міський суд» засудив кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, якого звинуватили в «публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії» по ч.2 ст.280.1 КК РФ за пост в соцмережі «Крим – це Україна» і коментарі в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR, до двох років позбавлення волі умовно. Крім того йому було призначено додаткове покарання у вигляді двох років заборони займатися публічною діяльністю.