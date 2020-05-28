"Вільха", "Нептун" та "Дельта": яке високотехнологічне озброєння придбають для Збройних Сил у 2020-2022 роках / Відео
|11:30 23.06.2020
|Украина
Протягом 2020-2022 років Збройні Сили України мають отримати ракети "Вільха", комплекс "Нептун", роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та низку інших зразків високотехнологічного озброєння.
Про це в інтерв’ю "Оборонно-промисловому кур’єру" розповів заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, пише defence-ua.
За словами Миронюка, відповідно до основних показників Державного оборонного замовлення у 2020-2022 роках передбачається закупівля ракет типу "Вільха" до РСЗВ "Смерч", сучасних високоточних протитанкових засобів, а також новітніх засобів ураження термобаричної дії.
Також до Збройних Сил України має потрапити протикорабельний ракетний комплекс наземного базування "Нептун", який нещодавно пройшов успішні випробування вже з бойовою частиною.
Окрім того, як зазначає заступник міністра оборони, українські військові отримають берегові радіолокаційні станції спостереження за надводною обстановкою СР-210 "Дельта" та заобрійні радіоелектронні засоби виявлення та цілевказання "Мінерал-У".
Серед пріоритетів заступник міністра оборони назвав і "безпілотну" складову – роботизовані машини розмінування та безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, а також, крім того, сучасні цифрові засоби зв’язку та радіоелектронної боротьби.
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