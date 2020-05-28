Стало відомо, що турецька компанія STM (або за англійською назвою Defense Technologies Engineering and Trade) поставить Збройним силам Туреччини 356 безпілотників-камікадзе Kargu.

Не виключається, що мова йде про деталі угоди щодо купівлі понад 500 подібних дронів, яку турецький уряд оголосив у січні поточного року, пише defence-ua.

Російське видання Lenta.ru вже охрестило даний дрон "вбивцею", "славно звісних", ЗРГК "Панцир-С1". Справа в тому, що у січні 2019 російський військовий експерт заявив, що даний комплекс ППО в Сирії був знищений недорогим і простим ізраїльським безпілотним літальним апаратом SkyStriker виробництва компанії Elbit Systems. Він є невеликим тихохідним (до 190 км/год) 35-кілограмовим безпілотним літальним апаратом. За словами експерта, на якого посилається видання, якщо в денну пору доби він вразливий для стрілецької зброї, то в нічний час «наліт зграї таких "камікадзе" на позиції протиповітряної оборони "може скласти серйозну проблему".

Відомо, що на сьогодні триває робота над тим, щоб до 20 апаратів Kargu мали можливість здійснювати масові атаки у складі "зграї". Навіть досягнуті певні результати, які нещодавно були оприлюднені на відео компанії STM. Такі можливості нададуть турецьким військам значні переваги при знищенні різного роду військових цілей під час військових конфліктів.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, Kargu представляє собою безпілотник вертикального зльоту на чотири ротори, який призначений для знищення наземних стаціонарних та рухомих легкоброньованих цілей. Загальна вага дрону складає 15 кг. Kargu здатний літати зі швидкістю до 145 км/годину і перебувати в повітрі до 30 хвилин. Безпілотник може бути в зоні видимості оператора на відстані близько 10 км. Kargu оснащений трьома типами боєприпасів - осколково-фугасним, термобаричним та кумулятивним.

Відомо, що перше покоління Kargu було представлено громадськості ще в 2017 році, а вже в 2019 Kargu-2 були задіяні в ході операцій на сирійсько-турецькому кордоні.

Як нещодавно повідомляло турецьке видання Anadolu, безпілотники серійно виробляються на території промислового технопарку Ostim, де створюються три модифікації "автономних дронів" Togan, Alpagu і Kargu. Інтерес до турецьких беспилотникам-камікадзе вже проявили в трьох країнах, з якими ведуться переговори з експорту продукції.

Дрон-камікадзе Kargu від STM, фото з сайту defence-ua