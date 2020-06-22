"Вишки Бойка": Офіс генпрокурора проти повернення обвинувального акту по справі Бакуліна

10:45 23.06.2020   Украина

Офіс Генерального прокурора не погодився з рішенням Голосіївського районного суду м. Києва про повернення прокурору обвинувального акту стосовно колишнього голови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна та звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного суду.

Про це повідомляє пресслужба відомства, пише Економічна правда.

На думку прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвала суду винесена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону і підлягає скасуванню. Крім того, прокурори пропонують призначити новий розгляд в суді першої інстанції зі стадії підготовчого судового засідання.

Повідомляється, що Бакулін обвинувачується в участі у злочинній організації колишнього президента України Віктора Януковича, а також у злочинах, вчинюваних нею; незаконному заволодінні грошовими коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 404,4 млн доларів США, а також "Нафтогазу" в сумі 450 млн грн та у закінченому замаху на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать "Нафтогазу" в сумі 5,1 млрд грн; легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Генпрокуратура розслідує заволодіння коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже в два рази дорожче: за $404,4 млн замість $210 млн.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено доказів причетності до оборудки тодішнього очільника Міністерства енергетики Юрія Бойка.

Одним з підозрюваних у справі є нардеп-втікач Євген Бакулін. Він очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року.

У вересні суд дозволив заочне розслідування проти Бакуліна.

Пізніше прокуратура Швейцарії розпочала розслідування з приводу "вишок Бойка" і заарештувала рахунки членів сім'ї Бакуліна.



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