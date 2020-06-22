Корабли США проводят в Черном море учения, однако между ними и аннексированным Крымом российские военные установили закрытые зоны — заявили о проведении учений.

Также в нейтральных водах Черного моря по-прежнему дежурит буксир Черноморского флота «Сергей Балк». В Южном военном округе РФ предупреждали, что будут контролировать «возможные нештатные ситуации», пишет ghall.com.

Как сообщалось, пять кораблей НАТО во главе с эсминцем Porter и патрульный противолодочный самолет-разведчик P-8 Poseidon провели учения в Черном море. В сообщении 6-го флота США говорится, что корабли занимались тактическим маневрированием и отрабатывали сценарии противоздушной обороны. От Болгарии участвовал корвет BGS Reshitelni, от Румынии — фрегат ROS Regina Maria, от Турции — корвет TCG Kinaliada (F-514).

США представляли эсминец USS Porter и десантный корабль-док USS Oak Hill. Они зашли в Черное море 18—19 июня. Эсминец USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк», известен тем, что в апреле 2017 года участвовал в ударе по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат». В НАТО сразу заявили, что американские корабли не будут из-за карантина заходить в порты стран-союзников.

Очевидно, учения проводили в западной части Черного моря. И подойти к аннексированному Россией полуострову группа кораблей НАТО не могла физически. Российские военные установили около десятка зон, закрытых до конца июня из-за проведения учений. Соответствующие сообщения НОТАМ об опасных зонах для полетов появились и на американском правительственном сайте DINS. Касалось это как нейтральных вод у Севастополя и Южного берега Крыма, так и северо-западной части Черного моря, где расположены платформы для добычи газа для полуострова.

Cразу после захода в Черное море эсминца USS Porter в нейтральные воды, в самый центр Черного моря выдвинулся новый морской буксир Черноморского флота «Сергей Балк». По данным навигационного портала Vesselfinder, он по-прежнему находится в нейтральных водах и продвинулся на сотню миль ближе к проливу Босфор.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России, в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации действия USS Porter контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).

На 6-м флоте США при этом заметили, что американские корабли действуют строго в рамках международного права и Конвенции Монтре. Она ограничивает нахождение военных кораблей нечерноморских стран в регионе тремя неделями и общим тоннажем до 30 тыс. тонн.

«Россия всегда раздражается присутствием американских кораблей в Черном море, потому что они вооружены крылатыми ракетами большой дальности и сильной противоракетной обороной. Русские воспринимают такие угрозы стратегическими и никогда не допустят, чтобы этот тип арсенала находился так близко от их населенных пунктов или критической инфраструктуры», — сказал американскому военному изданию Stars and Stripes директор по исследованиям России военного исследовательского центра CNA в Вирджинии Майкл Кофман.