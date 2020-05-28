Кримська правозахисна група в червні провела моніторинг радіостанцій FM діапазону на півночі півострова і зафіксувала блокування. Сигнал українських станцій чутно в 5 з 19 населених пунктів.

Про це говорить УНН, посилаючись пресслужбу Кримської правозахисної групи.

"Кримська правозахисна група в червні 2020 року провела черговий моніторинг трансляції станцій FM діапазону на півночі півострова. У порівнянні з попереднім моніторингом, проведеним в березні 2020 року, ситуація з прийомом українського FM радіосигналу погіршилася. У червні сигнал українських FM радіостанцій чути тільки в 5 з 19 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, кількість українських радіостанцій, які можна слухати в Криму, теж істотно скоротилося.

"Таким чином, окупаційна влада Криму позбавила громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів заборонено Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році", - йдеться в повідомленні.