В январе-мае Мариупольский морпорт получил чистую прибыль 7,47 млн грн

09:30 23.06.2020   Мариуполь

ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) по итогам января-мая 2020 года получило доход 494 млн грн, чистую прибыль — 7,47 млн грн. 

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишет издание Порты Украины.

Обязательства перед государством выполнены в полном объеме — в бюджеты всех уровней и целевые фонды перечислено 152,35 млн грн, в том числе в госбюджет — около 62 млн грн, в местный бюджет — около 43 млн грн.

«Первое полугодие мы завершим с положительным балансом, несмотря на то, что в результате эпидемии коронавируса в Украине и мире, в апреле и мае проявились негативные последствия и в работе нашего порта, поскольку мы являемся участниками внешнеэкономических операций. Ключевым показателем эффективности работы предприятия будет завершение года с положительным финансовым результатом», — отметил и.о. директора госстивидора Игорь Барский.

Госстивидор ММТП по итогам января-апреля 2020 года получило чистую прибыль 4,2 млн грн.

ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 8,8%, или на 467,3 тыс. тонн — до 5,77 млн тонн.



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