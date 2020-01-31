В январе-мае Мариупольский морпорт получил чистую прибыль 7,47 млн грн
|09:30 23.06.2020
|Мариуполь
ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) по итогам января-мая 2020 года получило доход 494 млн грн, чистую прибыль — 7,47 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишет издание Порты Украины.
Обязательства перед государством выполнены в полном объеме — в бюджеты всех уровней и целевые фонды перечислено 152,35 млн грн, в том числе в госбюджет — около 62 млн грн, в местный бюджет — около 43 млн грн.
«Первое полугодие мы завершим с положительным балансом, несмотря на то, что в результате эпидемии коронавируса в Украине и мире, в апреле и мае проявились негативные последствия и в работе нашего порта, поскольку мы являемся участниками внешнеэкономических операций. Ключевым показателем эффективности работы предприятия будет завершение года с положительным финансовым результатом», — отметил и.о. директора госстивидора Игорь Барский.
Госстивидор ММТП по итогам января-апреля 2020 года получило чистую прибыль 4,2 млн грн.
ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 8,8%, или на 467,3 тыс. тонн — до 5,77 млн тонн.
Ще на цю тему:
С начала года морские порты Украины обработали 55 млн тонн грузов
Мариупольский порт в апреле вошел в убыток, но «будет еще хуже»
Морпорт Черноморск предлагает уравнять тарифы на ж/д перевозки для всех портов Большой Одессы
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
Річний збиток держстивідора «Чорноморськ» перевищив 170 млн грн
Морские порты Украины перевалили рекордное количество грузов за всю историю своего существования / Инфографика
Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн