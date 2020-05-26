В январе-мае порт «Ольвия» увеличил грузооборот на 69,7%

09:00 23.06.2020   Украина

Специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» в январе-мае 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 69,7% — до 1,742 млн тонн

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла на 53,6% — до 1,437 млн тонн, импортных — в 3,6 раза, до 281,88 тыс. тонн, каботажных — в 2,2 раза, до 21,46 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов сократилась в 2,2 раза — до 1,38 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась в 2,1 раза — до 1,464 млн тонн. В частности, переработка зерна выросла в 3,2 раза — до 899,23 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов снизилась на 18,9% — до 194,04 тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобрений — в 3,3 раза, до 14,84 тыс. тонн. Переработка угля составила 232,48 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 5,8% — до 124,1 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 14,2% — до 277,47 тыс. тонн. В частности, перевалка металлопроката сократилась на 18,1% — до 246,32 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений снизилась в 3,5 раза — до 5,88 тыс. тонн. Контейнерооборот составил 281 TEU против 65 TEU годом ранее. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла в 12,9 раза — до 21,31 тыс. тонн.

Специализированный морской порт «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Стивидорная компания «Ольвия», ООО «ЕВТ Грейн» и ГП «Укроборонсервис».

СМП «Ольвия» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 5,2% — до 3,097 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,9%.



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