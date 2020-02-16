Україна продовжує ревізію двосторонніх документів з РФ і має намір відмовитися від частини українсько-російської договірної бази.

Про це повідомив заступник глави МЗС Василь Боднар, пише ZN,UA.

"До війни у нас було 453 підписаних двосторонніх угод. Зараз залишається в силі близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого ми можемо відмовитися", — сказав він в опублікованому в понеділок, 22 червня, інтерв'ю "Укрінформу".

При цьому, за його словами, українська сторона не йде на "радикально-емоційні кроки", які можуть зашкодити її громадянам. "Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росією, не припинили дипломатичну присутність у Росії, відповідно, громадяни України в період карантину вільно туди переміщувалися і, перебуваючи на території РФ, мали можливість отримати захист", — сказав заступник міністра.

За його словами, у разі скасування всіх угод з РФ виникла б патова ситуація щодо механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ. "У нас це мільйони людей — як громадян України, так і етнічних українців, які проживають в Росії", — додав він.

У зв'язку з цим, сказав Боднар, у відносинах з РФ "діє договірна база в рамках СНД і частково двостороння". "Але ми з міністерствами і відомствами двосторонні угоди поступово переглядаємо, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України", — зазначив заступник глави МЗС.

Раніше повідомлялося про те, що Кабінет міністрів ініціював вихід з ще однієї угоди з СНД. Планується вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.