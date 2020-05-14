Уповноважена з прав людини у Верховній Раді України Людмила Денісова під час виступу на I сесії «Свобода висловлення поглядів та її ставлення до інших основоположних свобод» проінформувала учасників Другого додаткового засідання ОБСЄ, що на ситуацію зі свободою слова в Україні істотно впливає збройна агресія Росії на Донбасі та анексія нею Криму і Севастополя.

Про це вона повідомила на своєму каналі в Telegram, передає Крим.Реалії.

Так, Денісова нагадала, що за останні п'ять років, за даними Національної спілки журналістів України, зафіксовано понад 300 випадків тиску на журналістів у Криму, в тому числі – напади, тортури, затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, заборона зйомок і відмова в доступі до інформації.

За її словами, щонайменше 18 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі повністю заблоковані на території анексованого українського півострова.

«Десять громадянських журналістів, учасників ініціативи «Кримська солідарність» були незаконно арештовані, і зараз перебувають у слідчих ізоляторах або пенітенціарних установах на території РФ або окупованого Криму – Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ернес Аметов, Наріман Мемедемінов», – підкреслила Денісова.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрир».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.

Засудженого кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова етапували в колонію-поселення у Ростовській області Росії.

У жовтні 2019 року суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні. Захист Мемедемінова заявив про намір подавати позов до Європейського суду з прав людини.

Низка українських правозахисних і медійних організацій закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.

Військовий апеляційний суд м. Власіха Московської області 14 травня залишив чинним вирок кримському блогеру, громадянському журналісту Наріману Мемедемінову за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності.

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням російського апеляційного суду.

У листопаді 2018 року російська ФСБ до 2028 року заборонила українській журналістці, яка співпрацювала з Крим.Реалії, Альоні Савчук в'їжджати до Криму і сусідньої Росії.

18 лютого 2019 року фотографу Аліні Смутко, яка співпрацювала з Крим.Реалії, також заборонили в'їзд до анексованого Росією Криму до 2028 року. Причиною заборони Смутко назвала її професійну діяльність. Кореспонденту Крим.Реалії Тарасу Ібрагімову був заборонений в'їзд на півострів на 34 роки.

У 2016 році журналіста, автора Крим.Реалії Миколу Семену в Криму визнали винним у «сепаратизмі» і заборонили займатися журналістською діяльністю.