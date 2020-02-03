Українська делегація обговорила з турецькою делегацією двосторонній механізм співпраці та відносини між країнами, зокрема, у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася з турецькою делегацією на чолі зі спеціальним радником та речником Президента Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили українсько-турецькі відносини та стан виконання попередніх домовленостей, а також проаналізували ключові двосторонні механізми співпраці. Також темою переговорів стали пріоритетні напрямки взаємодії та конкретні проекти, покликані посилити динаміку двосторонніх відносин", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони наголосили на необхідності активізувати роботу в межах інших механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема в частині проведення 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва та поновлення переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

"Учасники зустрічі обговорили відносини у сфері оборонно-промислового комплексу та інтенсифікацію співпраці двох держав у оборонній галузі. Серед іншого, йшлося про Дорожню карту ключових пріоритетів українсько-турецького співробітництва у 2020 році", - додали в повідомленні.