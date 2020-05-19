"Глава" окупованого Криму Сергій Аксенов підписав указ, яким дозволив у день російського військового параду в Керчі та Сімферополі «проведення масових заходів, у тому числі публічних, ділових, спортивних, культурних, розважальних».

Про це йдеться в указі, підписаному 22 червня, передає Крим.Реалії.

Указом від 17 березня Аксенов заборонив проведення дитячих, спортивних, культурних, видовищних, публічних та інших масових заходів через COVID-19. При цьому в Криму продовжують фіксувати випадки зараження коронавірусною інфекцією.

У червні Аксенов повідомив, що в Сімферополі все-таки відбудеться військовий парад до 75-річчя закінчення Другої світової війни. Хоча перед цим він заявив, що цей захід проводитися не буде.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі, Сімферополі та Керчі 24 червня проведуть російські військові паради до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу почати підготовку до проведення параду перемоги, що відбудеться 24 червня.

Раніше Путін попередив про можливість другої хвилі епідемії коронавірусу в Росії. Роспотребнадзор досі не рекомендує росіянам знімати маску і рукавички на вулиці через ризик зараження коронавірусною інфекцією.

Традиційний на 9 травня парад перемоги та інші пам'ятні заходи цього року скасували через пандемію коронавірусу. За повідомленнями журналістів, на репетиціях параду сотні військових захворіли на COVID-19.