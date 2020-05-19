Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем повідомив, що Іран найближчими днями відправить "чорний ящик" збитого літака "МАУ" до Франції для розшифрування.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ірану, передає Інтерфакс-Україна.

"У телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем у понеділок міністр закордонних справ Заріф повідомив йому, що Іран відправить "чорний ящик" українського літака до Франції найближчими днями, щоб проаналізувати його дані. Високопоставлений іранський дипломат зазначив, що рішення про відправлення бортового реєстратора було ухвалено вже давно, заявивши, що ухвалу буде реалізовано найближчим часом" - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Ірану у понеділок.

Зазначається також, що міністр закордонних справ Заріф повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, процедури виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих унаслідок трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український авіалайнер.

"Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням", - повідомили в іранському міністерстві.

У відомстві також звернули увагу на те, що спалах коронавірусу і зупинка міжнародних рейсів призвели до припинення планів із розшифрування "чорного ящика" та інших заходів, у той час як виконавчі заходи з розгляду цієї справи незабаром відновляться з обмеженим відновленням польотів.

Як повідомлялося раніше, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing.

Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.