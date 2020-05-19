В окупованому Криму за добу виявили ще п’ять нових випадків COVID-19.

Про це заявив «глава» Криму Сергій Аксьонов, передає QHA.

Три випадки виявлені за результатами епідеміологічного розслідування і лабораторного скринінгу, двоє людей звернулися самостійно у зв’язку із клінічними симптомами. Усі хворі госпіталізовані в інфекційні стаціонари відповідно до маршрутизації, — написав він у соцмережі.

Також стало відомо, що у Севастополі станом на ранок 22 червня зареєстрований один новий випадок захворювання на COVID-19 — будівельник, який контактував із шістьма колегами, які захворіли напередодні, 21 червня.

Про це йдеться на «сайті уряду» міста.

Загалом від початку року в Севастополі на нову коронавірусну інфекцію захворіло 207 осіб. Наразі у стаціонарах перебуває 31 особа. Одужало 166 осіб, 3 особи померли.

Зазначається, що в інфекційній лікарні перебувають під наглядом 106 осіб, у міській лікарні №9 – 90. Під наглядом за місцем проживання — 954 людини.

Також станом на 22 червня на півострові зафіксована ще одна смерть від нового коронавірусу — у Євпаторійській міській лікарні.

Про це повідомляється на сайті «міністерства охорони здоров’я» Криму.

За минулу добу в нас один летальний випадок — померла пацієнтка, яка перебувала в реанімації Євпаторійської міської лікарні. Спочатку вона прибула з важкою травмою головного мозку та низкою супутніх хронічних захворювань, — сказав «заступник міністра відомства» Антон Лясковський.