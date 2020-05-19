«Коронавірус і анексований Крим»: шість нових випадків захворювання і одна смерть
|19:48 22.06.2020
|Крым
В окупованому Криму за добу виявили ще п’ять нових випадків COVID-19.
Про це заявив «глава» Криму Сергій Аксьонов, передає QHA.
Три випадки виявлені за результатами епідеміологічного розслідування і лабораторного скринінгу, двоє людей звернулися самостійно у зв’язку із клінічними симптомами. Усі хворі госпіталізовані в інфекційні стаціонари відповідно до маршрутизації, — написав він у соцмережі.
Також стало відомо, що у Севастополі станом на ранок 22 червня зареєстрований один новий випадок захворювання на COVID-19 — будівельник, який контактував із шістьма колегами, які захворіли напередодні, 21 червня.
Про це йдеться на «сайті уряду» міста.
Загалом від початку року в Севастополі на нову коронавірусну інфекцію захворіло 207 осіб. Наразі у стаціонарах перебуває 31 особа. Одужало 166 осіб, 3 особи померли.
Зазначається, що в інфекційній лікарні перебувають під наглядом 106 осіб, у міській лікарні №9 – 90. Під наглядом за місцем проживання — 954 людини.
Також станом на 22 червня на півострові зафіксована ще одна смерть від нового коронавірусу — у Євпаторійській міській лікарні.
Про це повідомляється на сайті «міністерства охорони здоров’я» Криму.
За минулу добу в нас один летальний випадок — померла пацієнтка, яка перебувала в реанімації Євпаторійської міської лікарні. Спочатку вона прибула з важкою травмою головного мозку та низкою супутніх хронічних захворювань, — сказав «заступник міністра відомства» Антон Лясковський.
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