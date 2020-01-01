У Міністерстві закордонних справ України презентували інтерактивну карту світу для планування подорожей за кордон під час пандемії COVID-19.

Як сказав на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він щодня отримує запитання, куди можна, а куди не можна поїхати чи полетіти, і які країни відкриті для транзиту, тож створення такої карти давно назріло, передає Голос Америки.

Адреса карти tripadvisor.mfa.gov.ua (поки існує в тестовому режимі)

Карта має два рівні інформації. Перший – режим в’їзду для громадян України до закордонної держави. Зеленим кольором позначені країни, куди в’їзд дозволений без обмежень, жовтим – країни, для в’їзду в які потрібна посвідка на проживання і помаранчевим – країни, в’їзд в які заборонений.

Другий рівень інформації – це режим транзитного проїзду. Зелений колір означає – транзит дозволений без обмежень, жовтий – транзит дозволений за певних умов, фіолетовий – транзит заборонений.

Тим, хто планує подорож, слід знайти на карті країну, яка цікавить, і прочитати базову інформацію: кому дозволений в’їзд, а кому заборонений, і в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Вказано також, коли востаннє інформація оновлювалася.

Як сказав Кулеба, кожне посольство України в тій або іншій країні регулярно оновлюватиме цю інформацію, отож користувачі карти матимуть доступ до найсвіжіших даних.

Міністр закордонних справ закликав також користувачів карти реєструватися в її системі, вирушаючи в мандрівку. Тоді в разі непередбачених ситуацій консульській службі легше буде найти мандрівників і надати допомогу.

Очільник зовнішньополітичного відомства повідомив: карту підтримуватимуть доти, поки в світі залишатимуться обмеження, пов’язані з пандемією. І закликав: навіть якщо подорож запланована, бути максимально обережними. Коронавірус продовжує лютувати у світі.