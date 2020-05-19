Вопрос Крыма находится на повестке дня турецкой дипломатии
|19:01 22.06.2020
|Крым
Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно затрагивается Анкарой при контактах с российской стороной.
Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
"Со своей стороны посол Турции отметил, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными Кремля находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно затрагивается Анкарой при контактах с российской стороной", - говорится в сообщении.
Эмине Джапаров, в свою очередь, поблагодарила за поддержку Турцией территориальной целостности Украины и политики непризнания аннексии Крыма.
"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции по стратегическому характера взаимоотношений, а также четкая позиция по территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций. Кроме того, для высшего политического руководства Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Мы также рассчитываем на это измерение сотрудничества", - подчеркнула она.
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