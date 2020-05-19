Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно затрагивается Анкарой при контактах с российской стороной.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Со своей стороны посол Турции отметил, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными Кремля находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно затрагивается Анкарой при контактах с российской стороной", - говорится в сообщении.

Эмине Джапаров, в свою очередь, поблагодарила за поддержку Турцией территориальной целостности Украины и политики непризнания аннексии Крыма.

"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции по стратегическому характера взаимоотношений, а также четкая позиция по территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций. Кроме того, для высшего политического руководства Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Мы также рассчитываем на это измерение сотрудничества", - подчеркнула она.