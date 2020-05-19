Дві міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International направили спільне звернення Генеральному прокурору РФ з вимогою звільнити шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оскільки ця справа є характерним прикладом переслідування правозахисників та інших активістів в окупованому Криму.

"Всі шестеро повинні бути звільнені негайно і безумовно, зі скасуванням вироку, і ми закликаємо Вас задіяти всі наявні повноваження для забезпечення цього. Ця справа є характерним прикладом переслідування правозахисників та інших активістів в Криму", - йдеться в повідомленні, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Правозахисники закликають вжити всіх необхідних заходів для усунення порушень прав людини, яким піддалися Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Вадим Сірук, Арсен Джеппаров і Рефат Алімов, включаючи утиски, етапування в порушення міжнародного гуманітарного права з Криму на територію Російської Федерації, а також підсумковий безпідставний і некоректний вирок, винесений за підсумками несправедливого судового розгляду.

Нагадаємо, що Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова і Рефата Алімова звинувачують в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінують статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній"). Пізніше їм почали ставити ст. 278 КК РФ ( "Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади"). 11 жовтня в Південному окружному військовому суді Ростові-на-Дону під час дебатів прокурор запросив від 13 до 20 років позбавлення волі для фігурантів ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок. Мусліма Алієва і Енвера Бекірова засудили до 19 і 18 років колонії суворого режиму, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука - до 12 років, Рефата Алімова - до 8, Арсена Джеппарова - до 7.