Кримчанам хочуть спростити реєстрацію народження дитини в Україні

18:14 22.06.2020   Крым

Кримчанам хочуть спростити реєстрацію народження дитини в Україні. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3713.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради, передає РБК-Україна.

Проект дозволить жителям тимчасово окупованого Криму отримувати документи про народження дитини українського зразка в адміністративному порядку, без проходження тривалої судової процедури.

Як пояснюють у Раді, у 2018 році у закон про реінтеграцію Донбасу внесли норму, яка дозволяла без судової тяганини оформлювати документи про народження і смерть, які відбулися на окупованих територіях Донбасу. Втім, для окупованої території Криму аналогічну норму не ухвалили.

Законопроект №3713 група нардепів розробила спільно з представництвом президента України в АР Крим та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У парламенті звертають увагу, що існування виключно судового механізму призводить до того, що не більше 37% дітей, які народилися на окупованому Донбасі, і лише 13,5%, народжених в окупованому Криму, мають свідоцтва про народження українського зразка.

Глава комітету ВР з питань прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що існуюча процедура створює величезне навантаження на судову систему. Так, минулого року суди винесли понад 30 тисяч рішень у справах про встановлення юридичних фактів народження або смерті на окупованих територіях.

"Запровадження позасудової процедури дозволить звільнити людей від судової тяганини, зменшить навантаження на суди, а головне - продемонструє людям на окупованих територіях, що Україна зацікавлена в їхній реінтеграції та спільному майбутньому", - сказав парламентар.



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