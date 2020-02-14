Парламент Грузії у першому читанні схвалив зміни до Конституції щодо виборів

17:51 22.06.2020   Грузия

Парламент Грузії у першому читанні схвалив зміни до Конституції щодо виборчої системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа. 

Грузинські парламентарі 136 голосами зі 142 присутніх підтримали у першому читанні проєкт змін до Конституції країни щодо виборчої системи. П'ятеро депутатів проголосували проти. Партія "Єдиний національний рух" бойкотувала засідання.

Згідно з проєктом, вже на виборах 2020 року 120 депутатів обиратимуть за пропорційною системою і 30 – за мажоритарною.

Також передбачається зниження прохідного бар'єру з 5% до 1%. Для блоків політсил бар'єр буде дорівнювати кількості партій-членів блоку.

Партія зможе самостійно формувати уряд, якщо отримає 40% голосів виборців і більше.

Вибори за цією моделлю є частиною домовленостей від 8 березня між правлячою партією "Грузинська мрія" та опозицією, за посередництва посольства США та представництва ЄС.

Частиною угоди є також припинення політичних переслідувань та звільнення політв’язнів. Зокрема, опозиція вимагає випустити акціонера нелояльного до влади телеканалу "Мтавари архи" Георгія Руруа, якого затримали у листопаді 2019 року нібито за незаконне носіння та зберігання зброї. Саме через це "Єдиний національний рух" бойкотує обговорення поправок. Ще одна опозиційна сила, "Європейська Грузія", вирішила підтримати проєкт у першому читанні, давши час уряду звільнити Руруа до наступних засідань.

Схвалення проєкту привітали у посольстві США.

"Посольство США вітає членів парламенту з прийняттям у першому читанні конституційних змін до виборчої системи Грузії. Це важливий перший крок до розширення парламентського плюралізму. Ми сподіваємося, що ці законодавчі зміни отримають широку підтримку. Закликаємо усі сторони повністю виконати угоду від 8 березня", - йдеться у заяві.

Парламентські вибори у Грузії заплановані на 31 жовтня і мають проходити вже за новою системою. У правлячій партії не виключають, що вони можуть бути перенесені у разі "другої хвилі" епідемії коронавірусу.



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