На Херсонщині для туристів відкрили два маяки: умови відвідування
|17:41 22.06.2020
|Украина
Туристи на Херсонщині відтепер можуть відвідати Генічеський та Станіслав-Аджигольський маяки.
Про це говориться в повідомленні управління туризму та курортів Херсонської ОДА, передає УНІАН.
«Маяки Херсонщини – це не тільки стратегічні об’єкти навігації, але й цікаві інженерні споруди, видатні пам’ятки історії, що привертають увагу естетикою конструкцій і численними легендами, пов’язаними з їхнім походженням. Навігаційні пам’ятки надихають місцевих художників і манять до себе туристів з усіх куточків України та світу. Відтепер ці історичні об`єкти (Генічеський та Станіслав-Аджигольський маяки) відкриті для відвідування», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вхід туристів на територію маякових комплексів дозволяється за попереднім записом за таким графіком: Маяк Генічеський – четвер, субота: 10:00-14:00.
Дітям віком до 5 років вхід на територію комплексу заборонено.
Ще на цю тему:
Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів
В Одессе за €55 млн построят новый яхт-клуб с комнатами отдыха и спасательной станцией
В Одесі почали готуватися до туристичного сезону 2020 року
Херсонська область за підсумками 2019 року чекає зростання в'їзного турпотоку на 25%
Турпотік з України до Грузії з 2012 року зріс у 2,5 раза, у 2019 році цей показник зросте до 187 тис. осіб
Ще одна популярна серед туристів країна скасувала візи для українців
В Одеській області запустять «Повітряний експрес»