На Херсонщині для туристів відкрили два маяки: умови відвідування

17:41 22.06.2020   Украина

Туристи на Херсонщині відтепер можуть відвідати Генічеський та Станіслав-Аджигольський маяки.

Про це говориться в повідомленні управління туризму та курортів Херсонської ОДА, передає УНІАН.

 «Маяки Херсонщини – це не тільки стратегічні об’єкти навігації, але й цікаві інженерні споруди, видатні пам’ятки історії, що привертають увагу естетикою конструкцій і численними легендами, пов’язаними з їхнім походженням. Навігаційні пам’ятки надихають місцевих художників і манять до себе туристів з усіх куточків України та світу. Відтепер ці історичні об`єкти (Генічеський та Станіслав-Аджигольський маяки) відкриті для відвідування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід туристів на територію маякових комплексів дозволяється за попереднім записом за таким графіком: Маяк Генічеський – четвер, субота: 10:00-14:00.

Дітям віком до 5 років вхід на територію комплексу заборонено.


 



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