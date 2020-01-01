В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона

17:31 22.06.2020   Греция

Міністр культури Греції Ліна Мендоні заявила, що країна не припинить боротися за "вкрадені" мармури Парфенона.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це вона заявила в інтерв’ю виданню Ta Nea.

"Нинішній уряд Греції, як і будь-який уряд Греції, не збирається припиняти вимагати повернення вкрадених скульптур, які Британський музей продовжує нелегально утримувати, всупереч будь-яким моральним принципам", - заявила Мендоні.

Міністр додала, що це свідчить про те, що Британський музей досі керується "застарілим колоніальним баченням".

Коментарі міністерки культури з’явилися з нагоди 11-ї річниці створення Музею Афінського Акрополя, який спорудили спеціально для збереження мармурів та інших експонатів з Акрополя після того, як у Британському музеї заявили, що Греція нібито не має належних приміщень для збереження та експонування цих артефактів.

Так звані мармури Парфенона – це мармурові барельєфи, які колись прикрашали античний храм. На них зображений бій греків із кентаврами. Мармури вивіз до Лондона лорд Елгін, британський дипломат, у 1816 році і продав Британському музею. Зараз вони є однією з найвідоміших його експозицій.

Греція вже десятки років просить Британію про реституцію пам’ятки, але Лондон не погоджується, посилаючись на те, що мармури були вивезені з дозволу Порти, влади Османської імперії, яка на той час контролювала територію країни.

Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується.

У травні Греція вкотре звернулася до Британії з проханням повернути мармури.



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