Під наглядом поліції та з дотриманням дистанції: журналісти з'ясували, як триває курортний сезон в Одесі / Відео

17:18 22.06.2020   Украина

Курортна Одеса відсьогодні ввела жорсткіші правила відпочинку туристів, які масово потягнулися на узбережжя Чорного моря. А контроль за дотриманням цих обмежень поклали на поліцію.

Журналісти ТСН з'ясували, чи виконуються вимоги, передає  УНІАН.

За словами журналіста, на пляжі Лузанівка зранку вже дотримувались норм соціальної дистанції між шезлонгами.      "Зранку ми не помітили аби хтось на пляжі носив їжу, а стихійна торгівля також заборонена в таких місцях. Щодо стаціонарних закладів, вони поки зачинені, бо ще зарано для їхньої роботи. Ну і перші відпочивальники вже позаймали місця на пляжі і нам пощастило навіть знайти найвідповідальніших з них. Троє дівчат прийшли на пляж з масками", - розповів Осадчук.

Однак, журналісти не помітили поліції, яка має контролювати дотримання усіх норм. Але місцеві рятувальники на пляжах кажуть, що поліцейські вчора їздили на велосипедах. "Не всюди така гарна ситуація як тут у Лузанівці. На інших пляжах, де місця мало, люди не дотримуються безпечної відстані. Кажуть приїхали відпочивати і не збираються себе якось обмежувати", - додав кореспондент.

Курортна Одеса вводить жорсткіші правила відпочинку туристів на пляжах.

Нагадаємо, відсьогодні, 22 червня, в Одесі через збільшення випадків інфікування коронавірусом посилюють карантинні обмеження. 



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