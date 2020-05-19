Держекоінспекція відібрала проби морської води біля танкера «Делфі», що затонув у районі одеського пляжу «Дельфін» 22 листопада 2019 року, і виявила, що нормативи гранично допустимої концентрації нафтопродуктів перевищено в 16,4 раза.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.

Чиновник зазначив, що на надзвичайну ситуацію оперативно відреагували, і розлив пального було локалізовано за допомогою сорбенту, але купатися в морі заборонено.

«Танкер обіцяли прибрати до початку курортного сезону, але цього так і не зробили, - написав Мальований. - Ймовірно, він пролежить на пляжі до осені. Інспектори вестимуть моніторинг води упродовж цього періоду. Буду тримати вас у курсі".

В листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту. Через шторм його віднесло до пляжу «Дельфін» в Одесі.

Водолази евакуювали трьох членів екіпажу. В результаті аварії танкера було забруднено узбережжя. Також з'ясувалося, що у танкера були проблеми з судновими документами.

Як одна з версій обговорювалася можливість його участі в незаконній дозаправці суден. Але Держприкордонслужба даний факт не підтвердила. У лютому 2020 року прокуратура повідомила капітану танкера про підозру за ч.1 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. За версією слідства, зокрема, він проігнорував попередження про шторм і відмовився від запропонованої допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу і безпеку в акваторії Одеського морського порту. Це призвело до аварії.

Надалі це судно почало дрейфувати і потрапило на мілину в акваторії порту. Судновласник пообіцяв прибрати «Делфі» з пляжу «Дельфін» до 31 березня. Зокрема, танкер планували розрізати на частини або відбуксирувати його цілим.

Однак судно так і не прибрали з узбережжя в обіцяний термін через карантин у зв'язку з розповсюдженням COVID-19.



