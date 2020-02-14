У Грузії затримали трьох українців
|16:47 22.06.2020
|Грузия
Поліція Грузії затримала трьох громадян України за підозрою у придбанні, зберіганні та реалізації наркотичних речовин.
Про це повідомляє Грузія Online з посиланням на заяву МВС Грузії, передає Укрінформ.
«У Тбілісі за обвинуваченням у придбанні, зберіганні та реалізації наркотичних речовин в особливо великих розмірах затримано трьох громадян України», - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, затримані здійснювали реалізацію заборонених препаратів через інтернет. Зокрема, наркотики попередньо поміщалися в спеціальні укриття, а адресу повідомляли покупцеві дистанційно.
«У ході особистого огляду співробітники правоохоронних органів вилучили 45 таблеток Суботекс, речовини, що містять Бупренорфін, і інші наркотичні препарати, готові для розміщення в спеціальних місцях з метою подальшої реалізації» - повідомили у МВС Грузії.
Зазначається, що слідство ведеться відповідно до підпункту «Б» шостої частини статті 260 Кримінального кодексу Грузії (незаконне придбання, зберігання, реалізація наркотичних речовин в особливо великих розмірах) і передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 20 років або довічне ув'язнення.
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