Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»

16:32 22.06.2020   Румыния

Президент Румунії «цілеспрямовано завдає шкоди угорсько-румунській співпраці» та перешкоджає відкриттю нового пункту перетину кордону між двома країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише mukachevo.net, передає Главком.

«Президент Румунії, на жаль, є вкрай антиугорським політиком», - сказав Сіярто.

Так він відреагував на скаргу, подану Клаусом Йоганнісом до конституційного суду проти відкриття нового пункту перетину кордону між угорською Кубекхазою та румунською Баба Вече.

За словами угорського міністра Йоганніс постійно «залучає Угорщину та угорський уряд до румунської виборчої кампанії», чим псує стосунки між Угорщиною та Румунією.

Конфлікт виник через закон, ухвалений нижньою Палатою представників парламенту Румунії наприкінці травня, що вимагає від уряду розпочати дипломатичні переговори з Угорщиною щодо встановлення нового міжнародного потрійного перетину кордону на угорсько-румунсько-сербському кордоні.

За словами президента Румунії Клауса Йоганніса депутати порушили Конституцію, оскільки від імені Румунії ініціювати міжнародні переговори може лише виконавча влада.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України очікують на візит до Києва цього тижня глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сіярто. Перед цим Сіярто планує відвідати парад Путіна у Москві. 

Також нещодавно Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО.
Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».

 



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