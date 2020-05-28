Кремль про репліки Путіна в інтерв'ю: Росія не має територіальних претензій до своїх сусідів

16:17 22.06.2020   Россия

Росія не має територіальних претензій до своїх сусідів. Про це журналістам заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи ряд висловлювань Володимира Путіна, які прозвучали в інтерв’ю для фільму “Росія. Кремль.

Путін”, який показав у неділю федеральний телеканал “Росія-1”, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС

“Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів”, — сказав Пєсков.

В інтерв’ю Путін заявив, зокрема, що у республік СРСР було право виходу зі складу країни, однак процедура цього не була регламентована. “Виникає питання: (як бути), якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала в свій „багаж“ величезну кількість російських земель, традиційних російських історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу Союзу, — сказав російський президент. — Ну хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла, і не тягла б з собою „подарунки“ від російського народу. Адже нічого цього не було прописано”.

Пєсков сказав, що президент РФ у фільмі говорив не про територіальні претензії Росії, а про те, що поправки до конституції потрібні в тому числі для того, щоб нібито не повторювати помилок Конституції СРСР. “Він говорив не про подарунки. Він говорив про раніше допущені системні помилки в конституції, які не передбачали цілий ряд ситуацій, цілий ряд розвитку подій, які мали б негативні наслідки для нашої держави”, — сказав представник Кремля. За його словами, потрібно нібито уважно читати слова, сказані главою держави, тому що у фразі, яка викликала запитання журналістів “йшлося саме про помилки, які раніше були допущені і дуже важливих моментах, що не були додумався в конституції”.

Прес-секретар глави Кремля додав, що нібито “президент нічого не говорив про те, чи залишилися, не залишилися (у РФ територіальні претензії до колишніх республік СРСР)”. “Він говорив саме про прорахунки в конституції, попередні”, — підкреслив він. Пєсков відмовився конкретизувати про подарунки яким країнам говорив Путін. “Я залишаю це без коментарів”, — сказав він. При цьому він заявив, що фраза російського лідера ні в якій мірі не говорить про те, що якісь території можуть вийти зі складу сучасної Росії. “Ні, абсолютно ні”, — сказав він і підкреслив, що поправка, яка забороняє відчуження російських територій (в тому числі Москва вважає, що вона стосується і анексованих українських АР Крим та Севастополя — ред.), це крок для того, щоб виключити з нинішньої конституції системні прорахунки попередніх редакцій.

Пєсков також додав, що Путін не планує піднімати територіальне питання з главами країн СНД, які будуть присутні на параді Перемоги в Москві 24 червня. “Ні, ці питання не перебувають на порядку денному і вони не є основними для військового параду на Червоній площі в ознаменування 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, — повідомив він.

Пєсков закликав журналістів не перетворювати брифінг в засідання робочої групи щодо поправок до конституції. Він рекомендував звернутися за роз’ясненнями змісту тієї чи іншої пропонованої поправки до їх авторів. “Я думаю, що ви можете до ініціаторів відповідних поправок легко звернутися і поміркувати з ними на цю тему”, — порадив представник Кремля.

Також, російський президент заявив, що впевнений — у прибутті влади України в РФ.



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